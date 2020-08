Ustica, carne e pesce conservati in cattivo stato: sequestro da 50 chili in un ristorante

Carne e pesce in cattivo stato di conservazione. I carabinieri del Nas hanno sequestrato 50 chili di prodotti in un ristorante di Ustica (del quale non è stato fornito il nome). Al termine dei controlli, effettuati anche per la verifica della corretta attuazione delle normative sulla prevenzione della diffusione del Covid-19, il titolare è stato inoltre denunciato.

Nell’ambito degli accertamenti eseguiti con i militari della stazione di Ustica per il servizio "Estate sicura", in altre attività dell’isola sono stati accertati "l’ampliamento abusivo - spiegano dal Comando provinciale - di un locale deposito alimenti, il mancato aggiornamento delle procedure di autocontrollo, la mancanza di attestati di formazione di alimentaristi del personale dipendente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 4 mila euro. Per tutte le violazioni amministrative sanitarie accertate sono state inoltrate segnalazioni all'Asp di Palermo che dovrà emettere i provvedimenti prescrittivi che serviranno a imporre agli esercenti l’obbligo di eliminare le irregolarità riscontrate.

Gallery