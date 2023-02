Scommesse illegali sulle corse dei cani alla Noce, multa da 250 mila euro per un internet point

Consentiva ai clienti di effettuare puntate sugli eventi sportivi e le corse dei cani all’interno del suo internet point. I funzionari dell’Adm hanno elevato una sanzione da 250 mila euro al titolare di un’attività, nel quartiere Noce, che è stato poi segnalato in Procura per le scommesse abusive. Secondo quanto accertato l'esercente si appoggiava su un bookmaker estero privo della concessione di gioco rilasciata dall’Agenzia che della licenza per l’esercizio di competenza della questura.

Nel corso di un’analisi più approfondita delle memorie informatiche dei personale computer rinvenuti sono state rilevate numerose giocate non autorizzate, anche su eventi diversi da quelli inclusi nel palinsesto di Adm, "comprovate dal ritrovamento - si legge in una nota - di diversi scontrini emessi per le scommesse Con un’altra apparecchiatura elettronica, fornita di apposito software denominato ‘racing dogs’, i clienti potevano scommettere sulle corse virtuali dei cani".