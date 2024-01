Controlli nei locali del centro, lavoratori in nero e licenze mancanti: sequestrate 834 bottiglie di alcol

Occupazione di suolo pubblico, lavoratori in nero, documenti e autorizzazioni mancanti. E’ solo una parte della lunga lista di irregolarità riscontrate dalle forze dell’ordine nel corso dei controlli eseguiti durante il weekend in centro, tra via Isidoro La Lumia e via Carini, nei quartieri di Falsomiele e Mondello e a Capaci. Complessivamente sono state identificate 700 persone ed elevate sanzioni per un totale di circa 16 mila euro.

L’operazione "Alto impatto" è stata condotta da polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e personale dell’Asp su impulso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza. Diversi i posti di controllo dislocati in via Isidoro Carini, via Quintino Sella, via Simone Corleo e via Filippo Turati, via Francesco Omodei e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi.

Al termine dell’attività di contrasto alla "malamovida" sono finiti nei guai i titolari di due attività (dei quali non sono stati forniti i nomi, ndr) che sono stati denunciati per occupazione abusiva di suolo pubblico. In un altro locale sono state sequestrate 834 bottiglie in quanto il titolare era sprovvisto dell’autorizzazione alla vendita di bevande alcoliche rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. Il negozio era stato già diffidato e dunque è scattata la chiusura per 20 giorni.

In un pub di via Quintino Sella sono state riscontrate carenze strutturali e sotto il profilo del manuale Haccp con una sanzione da 2 mila euro. In altre tre attività commerciali sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, mentre in un locale di via dei Chiavettieri sono stati trovati tre lavoratori in nero.