Controlli nei locali della movida, multe e sequestri dal centro a Mondello

Irregolarità in sette esercizi commerciali su otto. E’ il bilancio dei controlli eseguiti a partire da venerdì e per tutto il weekend dalle forze dell’ordine, insieme al personale dell’Asp e ai vigili urbani, tra le attività (delle quali non sono stati forniti i nomi, ndr) di via Isidoro La Lumia, via Turati, via Archimede, via Maqueda, via Candelai, piazza Verdi, Quattro Canti nonché alla Vucciria e nella zona di Mondello. Elevate complessivamente sanzioni che ammontano a oltre ventimila euro.

In un caso polizia e carabinieri hanno riscontrato in un locale "la non autorizzata diffusione sonora, motivo per cui - si legge in una nota della questura - si è proceduto con il sequestro amministrativo di due casse e una consolle. Il controllo ha evidenziato inoltre la carenza di requisiti igienico-sanitari ed è stata comminata una sanzione da 3 mila euro". In un altro pub sono stati trovati un lavoratore "in nero" e un impianto di videosorveglianza non autorizzato.

Gravi le inadempienze accertate in un altro locale durante l'ultima puntata del protocollo denominato "Alto impatto" e condiviso con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: violazione del regolamento sui dehors, illegittima diffusione sonora all'esterno, assenza della prescritta fonometria, assenza di Scia per l'esterno, assenza del manuale Haccp, carenze igieniche, mancata registrazione della Scia sanitaria e l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Le sanzioni, in questo caso, sfiorano i 7 mila euro.

Nei servizi del sabato sera, spiegano ancora dalla questura, sono stati controllati e sanzionati altri due esercizi commerciali. Nel primo sono state riscontrate violazioni inerenti la normativa sulla sicurezza alimentare Haccp e il regolamento sui dehors, l'assenza di scia sanitaria e carenze strutturali che hanno comportato sanzioni per un ammontare di 3.700 euro con contestuale chiusura amministrativa del locale, sequestro dell’impianto sonoro di diffusione e denuncia del titolare dell’attività per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Per il secondo locale le sanzioni ammontano a 6.900 euro con contestuale denuncia del gestore per occupazione abusiva del suolo pubblico e per violazioni, tra le altre, relative all'assenza di Scia, alle carenze strutturali e al mancato rispetto del regolamento comunale sui dehors. Nel corso dei controlli un uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish che sono stati sequestrati: l'uomo è stato denunciato.

Si è consumato proprio nel centro storico, due notti fa, l'omicidio di un cameriere algerino di 41 anni, Badr Boudjemai, ammazzato con tre colpi di pistola. Un'uccisione ad ora avvolta nel mistero e sulla quale indagano i carabinieri. "Era un uomo sempre sorridente, legato alla famiglia, soprattutto ai suoi bambini", ha detto la sorella, Fella Boudjemai. L'uomo era sposato con una donna di origini tunisine. "Dopo il secondo figlio - ha raccontato la sorella - la moglie ha smesso di lavorare per accudirli. Era mio fratello a pensare a tutto. Lavorava dalla mattina alla sera solo per loro, non prendendo mai neppure un giorno libero".