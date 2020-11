Via Ernesto Basile e via Porta di Mare, stretta sugli ambulanti: multe e sequestri

L'unica scia che avevano era quella del fumo di "stigghiola" e di pesce arrostito che inondava la zona, ma non quella rilasciata dalle autorità sanitarie e amministrative (ovvero la Scia). I carabinieri e la polizia municipale hanno controllato due ambulanti di via Ernesto Basile e via Porta di Mare sequestrando loro i prodotti esposti a sporcizia e smog e pronti per la vendita. Entrambi sono stati sanzionati.

La prima attività abusiva sottoposta ad accertamenti è quella di via Ernesto Basile, all'altezza di piazzale Anelli. Le forze dell'ordine hanno messo i sigilli a un chiosco che sarebbe risultato privo di ogni licenza o autorizzazione. Stessa sorte per un altro ambulante che si era piazzato con il suo barbecue portatile sotto una tettoia in lamiera non lontano dall'ospedale Buccheri La Ferla.

