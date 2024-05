Controlli sui bus prima della gita scolastica: spuntano farmaci scaduti e un cronotachigrafo manomesso

Un autista stava per partire con alcuni farmaci della cassetta di pronto soccorso già scaduti, l'altro invece aveva i sigilli del cronotachigrafo manomessi. E' quanto emerso alcuni giorni fa durante i controlli eseguiti dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Buonfornello prima della partenza di due pullman che avrebbero dovuto portare due scolaresche dell’istituto comprensivo Campofelice-Lascari a fare una gita nel Messinese.

Gli accertamenti eseguiti sono frutto di un accordo siglato alcuni anni fa dal ministero dell’Istruzione con la Polstrada nell’ambito della campagna “Gite scolastiche in sicurezza”. Il protocollo prevede che i dirigenti scolastici, in vista della partenza delle scolaresche, possono chiedere l’intervento degli agenti per verificare le condizioni dei mezzi noleggiati per accompagnare studenti e studentesse prima delle partenze.

Per questo i poliziotti hanno raggiunto l’area di sosta prescelta per radunare le scolaresche e hanno effettuato alcuni controlli documentali, hanno sottoposto all’alcol test gli autisti - entrambi risultati negativi - e verificato le condizioni dei pullman, la strumentazione di bordo e le dotazioni di sicurezza come i martelletti frangivento e le cassette per il pronto soccorso. E qui sono emerse le prime irregolarità.

L’ispezione di entrambe le cassette ha evidenziato la presenza di alcuni farmaci scaduti che sono stati sostituiti dagli autisti con una breve tappa in farmacia. Uno dei pullman, però, aveva un altro problema. I sigilli del cronotachigrafo - ovvero quell’apparecchio obbligatorio sui mezzi pesanti che serve a monitorare i dati come la velocità del veicolo, i tempi di guida e la distanza percorsa - erano stati manomessi e dunque non avrebbero registrato correttamente i dati.

L’irregolarità rilevata, oltre a una sanzione da oltre mille euro, ha comportato la decurtazione di 10 punti dalla patente dell’autista e ha costretto la ditta di noleggio, con base nel Nisseno, a inviare un mezzo sostitutivo per permettere alle scolaresche di intraprendere con un paio di ore di ritardo il viaggio verso Montalbano Elicona. L’autista del mezzo con il cronotachigrafo manomesso è stato autorizzato a rientrare in rimessa per rimettere a posto il cronotachigrafo.

Il presidente del consiglio d’istituto del Campofelice-Lascari si è mostrato grato per i controlli con un post su Facebook. "Ringrazio per l’eccellente lavoro svolto - ha scritto - gli agenti della Polstrada di Buonfornello che, con grande professionalità, hanno riscontrato nei mezzi in questione alcune irregolarità. Continueremo a chiedere il loro minuzioso intervento per far partire i nostri alunni in sicurezza. Che ben vengano altri mille controlli come questi".

Nel mese di aprile appena concluso, solo nella provincia di Palermo, gli agenti della polizia stradale hanno sottoposto a controllo 21 pullman noleggiati per le gite scolastiche. Di questi 19 sono risultati regolari, mentre per i restanti due sono emerse delle anomalie che sono state sanzionate.