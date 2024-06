Controlli fra i locali delle zone calde della movida, scattano multe per 19 mila euro

Multe per quasi 19 mila euro, 189 persone identificate, 39 mezzi controllati. E' il bilancio dell'operazione "Alto impatto" dell'ultimo weekend. Non si fermano i servizi straordinari di controllo del territorio: a entrare in azione gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri, guardia di finanza e personale dell’Asp, ognuno per i settori di competenza. Nel mirino alcune zona calde della movida palermitana. In particolare i controlli si sono dispiegati lungo ed attorno agli assi viari di via Spinuzza, piazza Olivella e via Matera, itinerari particolarmente frequentati dai giovani e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale. "Le zone sono state presidiate capillarmente, così da rendere tangibile il senso di sicurezza in un’area dove l’alta densità di siti turistici rischia di attirare anche malintenzionati", dicono dalla questura.

Durante quest’ultimo fine settimana ben otto i locali controllati. In cinque di questi sono state riscontrate irregolarità e violazioni che hanno comportato e comporteranno sanzioni amministrative per un importo complessivo che sfiora i 19 mila euro. "Particolarmente gravi le violazioni riscontrate nel contesto di un controllo effettuato in una pizzeria in zona via Spinuzza - spiegano dalla questura - ovvero: somministrazione senza Scia, occupazione con tavolini di ampia e non prevista porzione di suolo pubblico, riscontrata non conformità, carenze igienico sanitarie e mancato aggiornamento del manuale Haccp".

Dopo un secondo controllo, sempre in zona via Spinuzza, è stata contestata la realizzazione di piccolo intrattenimento musicale senza autorizzazione, l’occupazione di suolo pubblico e l’alta emissione acustica all’esterno del locale. Oltre alle sanzioni è scattato in questo caso il sequestro temporaneo di mixer e casse acustiche.

Ai titolari di altri due locali di zona è stata, invece, contestata l’omessa verifica periodica del registratore di cassa. Infine, diverse irergolarità contestate anche al titolare di un pub non distante da piazza Fonderia: occupazione di suolo pubblico, mancata conformità al regolamento Dehors, violazione del manuale di autocontrollo Haccp e presenza di un ambiente cucina non contemplato nella richiesta di registrazione Scia.

Complessivamente, soltanto nel corso dei servizi svolti in centro a Palermo, sono state identificate 189 persone e controllati 39 mezzi. Le operazioni sono scattate in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.