Controlli nelle aziende agricole, 9 su 11 non sono in regola: sanzioni per oltre 100 mila euro

Otto aziende irregolari e una "fantasma" su undici sottoposte a controllo. Sono solo alcuni numeri dell’attività svolta dal Gruppo carabinieri per la tutela del lavoro, insieme ai militari della compagnia di Corleone, che hanno passato al setaccio diverse imprese agricole che commerciano uva e meloni in provincia di Palermo. Complessivamente sono stati identificati 51 lavoratori, 28 dei quali totalmente "in nero". Per altri 12 invece è stata accertata qualche irregolare sotto il profilo della gestione del lavoro.

Tre in tutto i datori denunciati alla Procura della Repubblica per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ovvero per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi, aver omesso la sorveglianza sanitaria, per la mancata formazione dei lavoratori o per aver impiegato minori al lavoro in violazione alla legge 977/67. Per una delle aziende è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività per aver impiegato manodopera in nero in numero superiore al 20% rispetto a quella presente.

Le sanzioni amministrative irrogate ammontano complessivamente a 102.960,00 euro, mentre le ammende a 20.656,00 euro. "Sono in corso accertamenti - spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri - per valutare la posizione di 3 lavoratori percettori del reddito cittadinanza. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane".