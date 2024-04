Controlli fra i locali della movida, multe per 9 mila euro: sanzionato pure un posteggiatore

Occupazione di suolo pubblico, carenze igienico-sanitarie e strutturali ma anche errata compilazione delle procedure di autocontrollo Haccp. Sono le irregolarità riscontrate nel corso degli ultimi controlli effettuati nella zona tra il Politeama e la Vucciria con l'operazione interforze Alto impatto. Durante l’attività è stato anche sanzionato un parcheggiatore abusivo sorpreso a svolgere l’attività illecita.

Le strade maggiormente battute da polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e personale dell’Asp sono via Turati e via Isidoro La Lumia, ma anche piazza Castelnuovo e piazza Sant’Oliva, e l’area attorno alla Vucciria, tra via Argenteria, via dei Coltellieri, via Panieri, via dei Frangiai e vicolo Mezzani, seguendo un po’ le indicazioni emerse dopo le ultime riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

"Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida - spiegano dalla questura - sono stati sottoposti a controllo anche cinque locali di zona, al fine di verificarne il possesso dei requisiti di legge, e in tre di questi sono state riscontrate irregolarità". Complessivamente sono state elevate sanzioni per 9 mila euro e sono stati sottoposti a controllo 19 veicoli e 152 persone nonché elevate quattro multe per violazioni del Codice della strada.