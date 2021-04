Alcol in vendita in ristoranti e supermercati dopo le 18, fioccano le multe in centro

La polizia municipale ha eseguito i controlli per verificare il rispetto dell'ordinanza sindacale in alcune attività tra via Torino, via Dante, via Chiavettieri, via Roma e piazza Marina

Ancora alcol venduto dopo le 18, in market e ristoranti, in barba all’ordinanza prorogata dal sindaco. La polizia municipale ha sanzionato i titolari di sei attività che si trovano in via Torino, via Dante, via Chiavettieri e via Roma dove i clienti sono stati sorpresi a bere birre e cocktail direttamente sul posto. In piazza Marina i vigili del Nucleo controllo attività economiche e produttive hanno accertato che in un altro locale veniva garantito il servizio ai tavoli.

"I locali sono stati posti sotto sequestro cautelare amministrativo con la chiusura del locale per 5 giorni, con l’apposizione dei sigilli - si legge in una nota diffusa dal Comune - per inottemperanza alle disposizioni nazionali e alle ordinanze sindacali previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19". A ciascun esercente è stata elevata una sanzione da 800 euro.

"I gestori del market e del ristorante di via Torino - aggiungono dalla polizia municipale - sono stati sanzionati ulteriormente perché entrambi sono risuolati sprovvisti della Scia comunale e della registrazione sanitaria, con verbali rispettivamente di 8.098 e 6 mila euro. I locali sono stati posti sotto sequestro con chiusura dell’attività fino alla loro regolarizzazione".