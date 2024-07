Controlli nelle aziende agricole, scovati 14 lavoratori in nero: multe per 100 mila euro

Stavano piegati sotto il sole cocente, a volte in ginocchio, per raccogliere verdure e frutti che poi sarebbero finiti nelle tavole dei palermitani e non solo. Ma, nella maggior parte dei casi, nessuno di loro aveva un regolare contratto. Sono quattordici i lavoratori in nero scovati dai carabinieri e dal personale dell'Ispettorato del lavoro al termine dei controlli effettuati in quattro imprese del settore agricolo sparse tra Palermo e provincia. Tra questi c'erano anche quattro minori extracomunitari senza permesso di soggiorno.

I blitz sono stati organizzati nell'ambito del piano nazionale della lotta al lavoro sommerso e del cosiddetto caporalato, "realtà che attingono dal tessuto produttivo ed economico del Paese - si legge in una nota dal Comando provinciale dei carabinieri - reclutando individui particolarmente suscettibili allo sfruttamento e spinti ad accettare anche le peggiori condizioni di lavoro pur di non precludersi la strada verso un regolare permesso di soggiorno o per garantirsi, molto più semplicemente, la sopravvivenza in ragione delle condizioni di estremo bisogno in cui versano".

Le quattro aziende agricole (delle quali non sono stati forniti i nomi) sono risultate tutte irregolari. Le violazioni maggiormente riscontrate, fanno sapere ancora dal Comando, sono state la mancata formazione dei lavoratori, l'assenza di sorveglianza sanitaria e la mancata nomina del responsabile della sicurezza. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un totale di 100 mila euro. Al termine dell'attività è stata disposta la sospensione delle attività imprenditoriali impedendo loro di continuare a lavorare sino a quando non saranno regolarizzate le posizioni dei dipendenti.

Ai controlli hanno partecipato i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale e del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri, e insieme agli Ispettori nazionali del lavoro distaccati presso il Dipartimento generale del lavoro in Sicilia e da funzionari dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Palermo.