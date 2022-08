Karaoke notturno in un pub, agenti accerchiati e insultati durante i controlli: denunciato pluripregiudicato

Un locale chiuso, una maxi multa, un uomo denunciato. C'è tutto questo nel blitz messo a segno dalla polizia municipale in un pub di via Oreto Nuova (L'Acquario) a due passi da viale Regione. L'ispezione è scattata sabato sera - dopo un esposto dei residenti stanchi degli schiamazzi notturni - nell’ambito del potenziamento dei controlli della movida selvaggia.

Quando gli agenti sono arrivati c'erano 120 persone ed era in corso un karaoke, gestito senza alcun titolo da un intrattenitore con le funzioni di dj, con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all'aperto. Dai controlli sono emerse violazioni per l'illecita attività di intrattenimento musicale, che era priva della prescritta autorizzazione e per questo è stata elevata una multa di 5 mila euro. Un'altra sanzione - di duemila euro - è scattata perché sono emerse "gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie, in quanto le derrate alimentari erano conservate in promiscuità con rifiuti ed esposte agli agenti atmosferici".

Il locale era inoltre sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso (multa di 50 euro). E' arrivato anche il sequestro amministrativo di diverse apparecchiature: ovvero diffusori audio, console e mixer. Successivamente verrà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di cinque giorni del pub. Il gestore è stato diffidato ed intimato a non proseguire l'attività illecita di intrattenimento musicale.

Nel corso delle operazioni i vigili sono stati accerchiati da numerosi clienti che hanno ostacolato i controlli. Un uomo di 41 anni, pluripregiudicato (M. F. le sue iniziali) è stato denunciato per vari reati. Con una condotta violenta avrebbe minacciato e insultato i vigili rifiutandosi poi di fornire un documento d'identità e di dare indicazioni sulla propria identità personale. E' stato necessario l'intervento di una volante di polizia del commissariato Centro.

L'assessore Maurizio Carta ha commentato: "Vogliamo sottolineare che non c’è tolleranza e che le regole dovranno essere rispettate a vantaggio della sicurezza e benessere dei cittadini e per rispetto degli esercenti che agiscono nel rispetto delle norme".