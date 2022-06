Controlli al Borgo Vecchio, sospese due attività commerciali

Prosegue a Palermo l'operazione 'Alto impatto' della polizia. Nei giorni scorsi gli agenti, insieme a personale dell'Azienda sanitaria provinciale e della polizia municipale, hanno passato al setaccio diverse attività commerciali, attive in particolare nel settore della vendita di alimenti di pronto consumo, al Borgo Vecchio. A fronte di una decina di ispezioni effettuate, in due casi sono state riscontrate gravi violazioni, che hanno comportato pesanti sanzioni fino alla sospensione delle attività.

Nel primo caso, in un negozio di via Domenico Scinà, i poliziotti hanno contestato la mancata applicazione delle procedure di Haccp (elevando una sanzione amministrativa pari a 2 mila euro) e carenze strutturali (con sanzione amministrativa di mille euro). Dopo le violazioni riscontrate l'attività è stata sospesa.

Nel secondo caso a essere multato è stato un venditore ambulante abusivo: in questa circostanza gli agenti hanno riscontrato la mancanza di autorizzazione al commercio su area pubblica (sanzione amministrativa pari a 309 euro) e la mancanza di Scia sanitaria con una sanzione amministrativa di 3.000 euro e la sospensione dell'attività. All'uomo sono state contestate, inoltre, violazioni di carattere penale ed è stato indagato in stato di libertà per l'occupazione abusiva di suolo pubblico (che ha comportato l'infrazione al Codice della strada), la realizzazione di un volume edilizio senza la prescritta autorizzazione e il furto di energia elettrica.

Durante i controlli un automobilista sorpreso alla guida senza patente è stato denunciato. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per un importo superiore agli 8 mila euro, sono state identificate 191 persone, di cui 57 con precedenti di polizia, controllati 87 mezzi, 15 le sanzioni al codice della strada e 4 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.