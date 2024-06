Controlli di polizia e Asp in via Maqueda, scattano multe per quasi 10 mila euro

Multe per quasi 10 mila euro durante speciali controlli eseguiti dalla polizia e dall'Asp in via Maqueda, in particolare tra via Torino e piazza Verdi, zona particolarmente frequentata anche dai tanti turisti che già affollano la città.

Nello specifico, sono state identificate circa cento persone e controllati molti veicoli, riscontrando quattro violazione al codice della strada. Sono così scattati verbali per 7.200 euro complessivi, un sequestro e un fermo amministrativo.

Controlli anche in due locali, in cui sono state riscontrate irregolarità amministrative, legate a carenze strutturali. I titolari sono stati multati con una sanzione di 2 mila euro ciascuno.