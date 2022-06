"Cibo mal conservato": oltre 12 mila euro di multe per 4 abusivi scovati al Borgo

Oltre 12 mila euro di multe per quattro venditori abusivi di cibo pronto per il consumo. I poliziotti li ha scovati al Borgo dove nel corso dell’ultima settimana sono scattati i controlli che hanno visto in campo anche i vigili e il personale dell’Asp. "Sono state contestate violazioni di carattere amministrativo riguardanti le norme che disciplinano - spiegano dalla Questura - la materia dell’igiene e sicurezza degli alimenti e i controlli connessi". I commercianti sono stati denunciati mentre per la merce in cattivo stato di conservazione e per le attrezzature è scattato il sequestro penale.

I controlli hanno riguardato anche i quartieri Albergheria e Kalsa dove, a fronte di 7 esercizi commerciali sottoposti a controllo, uno per la somministrazione di cibi e bevande è stato sequestrato e tre sono stati sanzionati. In totale sono state 760 persone le persone identificate di cui 317 con precedenti di polizia, 327 i mezzi controllati, 47 le sanzioni al codice della strada e 5 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 40 i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Sette le denunce per furto di energia elettrica. E' scattata anche una denuncia per spaccio: una persona è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina e 3 di hashish, già confezionati in dosi pronte allo smercio.