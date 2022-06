Controlli dei Nas nei ristoranti palermitani, riscontrate carenze igienico-sanitarie

Con l'avvicinarsi della stagione estiva, nell’ambito della strategia disposta dal comando carabinieri della Tutela per la Salute, i militari del Nas di Palermo hanno incrementato le attività di controllo nel campo della ristorazione e degli alimenti etnici, con particolare attenzione a Palermo intensificando le attività ispettive per prevenire e reprimere condotte illecite e vigilare sul rispetto delle normative.

"Nel corso del mese di maggio il personale del Nas - si legge in una nota dei carabinieri che non hanno comunque fornito i nomi dei locali - ha ispezionato 59 ristoranti rilevando in 9 esercizi di Palermo e Bagheria irregolarità documentali e carenze igienico-sanitarie. A conclusione delle verifiche sono state segnalate 5 persone all’autorità giudiziaria e 9 alle competenti autorità sanitarie. Elevate sanzioni amministrative per complessivi 15.900 euro. Nel corso dei controlli sono stati posti sotto sequestro 516 chilogrammi di derrate alimentari, principalmente pesce e carne e si è proceduto alla sospensione dell’attività di due esercizi".

Le principali violazioni contestate sono state in relazione a gravi carenze igieniche dei locali o delle modalità di conservazione degli alimenti, mancanza di documentazione attestante l’origine dei prodotti, omissioni nelle procedure di autocontrollo nel rispetto del sistema Haccp, mancate comunicazioni sull’utilizzo di attrezzature e modifiche ai locali sulle registrazioni sanitarie ed, in un

caso, una dipendente è risultata sprovvista di attestato di formazione per il personale alimentarista.