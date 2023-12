Panettoni e altri dolci natalizi sotto la lente del Nas, cinque pasticcerie multate a Palermo e una a Carini

Venticinque attività tra pasticcerie e aziende di prodotti dolciari controllate tra le province di Palermo, Agrigento e Trapani, nove sanzionate e di queste cinque si trovano nel capoluogo e una a Carini. Sequestrati complessivamente 260 panettoni e 400 vasetti di crema di pistacchio o mandorle, privi di tracciabilità e con riferimento a ingredienti a base di pistacchi, mandorle e agrumi di Sicilia, in realtà provenienti da altre regioni

o dall’estero. E' il bilancio delle verifiche predisposte dal comando carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il ministero della Salute,sui prodotti dolciari tipici che arricchiranno in modo significativo le tavole in occasione delle imminenti festività natalizie. I nomi delle attività sanzionate non sono stati forniti.

Gli accertamenti, estesi a livello nazionale a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia a livello artigianale che industriale, hanno consentito di ispezionare circa 1.000 imprese in tutta Italia, rilevando irregolarità presso 382 strutture (pari al 38% degli obiettivi controllati) e portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie. Nel corso delle verifiche sono state individuate e sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime, poiché detenute in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invase da parassiti, prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. A seguito degli illeciti individuati, i Nas hanno deferito all'autorità giudiziaria 18 gestori e titolari di attività imprenditoriali per l’ipotesi di frode in commercio e detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione, nonché ulteriori 342 sanzionati per carenze dei laboratori di pasticceria e mancata applicazione della tracciabilità e delle procedure preventive di sicurezza alimentare. Gli esiti ispettivi hanno altresì portato all’emissione di 27 provvedimenti di chiusura o sospensione di attività di produzione e vendita, per un valore economico pari ad oltre 8 milioni di euro.