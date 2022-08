Controlli del Nas in ristoranti, supermercati e lidi: il bilancio dei controlli estivi

Negozi, ambulanti, stabilimenti balneari, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, autogrill, traghetti e poi ancora comunità alloggio per anziani, studi medici e depositi farmaceutici. E’ il lungo elenco delle tipologie di attività sottoposte a controllo dai carabinieri del Nas che, già a partire da giugno scorso, hanno intensificato le ispezioni e le verifiche estive per "prevenire e reprimere le condotte illecite e vigilare sul rispetto delle normative a tutela dei cittadini".

Nel corso dell’attività i militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità, con la collaborazione dei comandi territoriali delle province di Palermo, Agrigento e Trapani, hanno riscontrato complessivamente 91 casi di irregolarità che sono stati sanzionati con multe per un totale di 170 mila euro. Poco più di ottanta le persone segnalate all'autorità amministrativa o sanitaria. Oltre tredicimila i chili di prodotti sequestrati, sedici invece gli esercizi commerciali chiusi o sequestrati.

Nel settore alimentare "una particolare attenzione è stata posta alle aziende attive nel settore della filiera del latte e dei derivati, sanzionando - spiegano dal Nas - un’azienda agricola zootecnica nella provincia di Palermo, poi sospesa dall’autorità sanitaria, per 178 chili di prodotti caseari e siero di latte conservati in maniera irregolare, e per il laboratorio che risultava mancante della registrazione.?

Nel mondo della ristorazione sono state eseguite numerose ispezioni per verificare la freschezza e la provenienza degli alimenti. Sono stati sequestrati complessivamente di 889 chili di prodotti ittici e 327 chili di carne, in particolare per la mancanza di tracciabilità. Parte dei sequestri sono avvenuti nel corso delle visite ispettive nelle Isole di Ustica, Favignana, Lampedusa e Linosa.?

Per quanto riguarda invece la produzione industriale ed artigianale del gelato nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani, sono state sequestrate oltre 5 tonnellate di confezioni industriali e di prodotti artigianali e altri 234 chili di preparati per semifreddi. Sul fronte della grande distribuzione due i supermercati di Palermo sanzionati (dei quali non sono stati forniti i nomi, ndr). "In uno di questi - si legge in una nota - erano state esposte in vendita confezioni di latte per lattanti di tipo 1 a un prezzo inferiore a quello originale, in violazione di un decreto del ministeriale".

Fra le infrazioni riscontrate più spesso si annoverano le carenze igieniche dei locali, l’assenza di attestati di alimentarista, l’assenza o il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo, l’omessa indicazione sui prodotti preparati in loco ed esitati alla vendita, degli ingredienti utilizzati per la preparazione e degli eventuali allergeni, nonché l’omesso approntamento e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare. Le attività ispettive saranno proseguite per l’intero periodo estivo.