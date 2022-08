Non emette scontrini e non rispetta le regole igieniche: 12 mila euro di multa per un locale in via Maqueda

Diffusione musicale amplificata all'aperto. La polizia municipale, durante alcuni controlli ispettivi nei luoghi della movida, nel fine settimana ha sanzionato un locale in via Maqueda (di cui non è stato fornito il nome). Durante il sopralluogo era in corso una serata con musica ad alto volume.

Dal controllo visivo, formale e documentale dell'attività, inoltre, sono emerse numerose violazioni per gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie con mancato rispetto dei prescritti requisiti generali e specifici. Risultava, inoltre, non installato il misuratore fiscale e all'interno del locale il distributore automatico di caffè era privo di autorizzazione e collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate.

E' stato così fatto un verbale di 50 euro per mancata presenza della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di tre apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale all'aperto in un'area di pertinenza del locale, con verbale di contestazione di 50.

Per le carenze igienico sanitarie strutturali rilevate è stato fatto un verbale di 2.000 euro, cui si aggiungono gli altri 2.000 per omessa applicazione del Piano autocontrollo Haccp con conseguente mancato rispetto dei requisiti generali e specifici in materia di igiene. Inoltre, altri 5.000 euro per l'installazione di distributore automatico, privo della prescritta Scia di somministrazione di alimenti e bevande, e 3.000 euro per l'installazione di distributore automatico privo della prescritta autorizzazione sanitaria. Infine è stato predisposto il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di un distributore automatico di caffè.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell'attività. Per gli illeciti relativi alla mancata installazione del misuratore fiscale e per l'omesso collegamento telematico del distributore automatico con l'Agenzia delle Entrate, gli agenti della polizia municipale hanno richiesto l'intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha provveduto alla contestazione della mancata installazione del misuratore fiscale da gennaio 2020, mancata emissione di scontrini fiscali, omesso collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate, immediata sospensione dell'attività per evasione fiscale e immediata interruzione dell'evento abusivo di intrattenimento musicale.