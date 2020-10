Tavolini non autorizzati e in mezzo alla strada, multati due locali del centro

Tavoli e sedie in spazi non autorizzati. Ammontano a poco più di 3 mila euro le sanzioni elevate da vigili, polizia e carabinieri per due attività che si trovano nella zona dell’Olivella e vicino piazza Cattolica. Dei tre locali sottoposti a controllo durante l’ultimo weekend solo uno, che si trova in piazzetta Meli, è risultato regolare. Gli accertamenti sono stati eseguiti a tutela della quiete pubblica e per contrastare l’abusivismo commerciale.

Nell’attività in zona Olivella sono intervenuti vigili e poliziotti che hanno multato e segnalato all’autorità giudiziaria il titolare. "Svolgeva illecitamente, al fine di trarne profitto, l’attività di ristorazione all’aperto - si legge in una nota diffusa dal Comune - senza la prescritta concessione di suolo pubblico occupando 50 metri quadrati di area pubblica corrispondente al 50% della carreggiata. Non rispettava il regolamento sui dehors e il locale era sprovvisto della Dia sanitaria esterna”.

L’altro locale risultato non in regola al termine degli accertamenti eseguiti da vigili e carabinieri è quello che si trova nella zona di piazza Cattolica. “Il titolare svolgeva - prosegue la nota - attività di ristorazione all’aperto senza la prescritta concessione del suolo pubblico, il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria per avere occupato arbitrariamente con tavoli e sedie una posizione di 60 metri quadrati invadendo il 40% della carreggiata”.

Gli agenti e i carabinieri hanno altresì elevato sanzioni per il mancato rispetto del regolamento comunale sui dehors, per la mancanza della prescritta Dia sanitaria esterna e per la mancata autorizzazione per il posizionamento della tenda solare, per un totale di 1.578 euro.