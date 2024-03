Controlli nei locali della movida del centro storico: sequestrato un pub, multe per 18 mila euro

I vigili nell'ambito dell'operazione Alto impatto nei luoghi della movida, lo scorso fine settimana hanno eseguito un sequestro preventivo in un locale di corso Vittorio Emanuele e un controllo ispettivo in un'altra attività di via Cavour. In totale, sono stati elevati verbali per quasi 18 mila euro.

"Nel caso del locale in corso Vittorio Emanuele, il sequestro preventivo - dicono dal comando dei vigili - si è reso necessario per violazione dei sigilli ad opera del titolare. L'attività, infatti, era stata già sottoposta a sequestro penale dagli agenti della polizia municipale lo scorso 17 febbraio. Durante il controllo dei giorni scorsi il pub era aperto al pubblico con all'interno alcuni clienti. Particolare impossibile da trascurare, dentro il locale non erano presenti né materiali edili, né attrezzature riconducibili ai lavori per la messa in sicurezza e la rimozione delle criticità strutturali dell’immobile, che avevano portato gli agenti al primo sequestro. Diverse le contestazioni elevate tra cui la mancanza dalla Scia per la somministrazione di alimenti e bevande. In totale multe di 8 mila euro. Il titolare è indagato - tra l'altro - per violazione dei sigilli e sottrazione di cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale".

Nel secondo locale, durante il sopralluogo, dopo un'attenta attività di osservazione, gli agenti hanno notato che ai clienti venivano somministrate al banco, dopo l'orario consentito, bevande alcoliche e superalcoliche, consumate, poi, in uno spiazzo adiacente. "Inoltre - dicono dal comando dei vigili - è stato accertato che il lavoratore dipendente, addetto alla vendita delle bevande, identificato dagli agenti, insieme a tre clienti, era privo del titolo professionale necessario per la manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande. Sono scattate multe per quasi 10 mila euro. Gli agenti hanno anche rilevato gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie e strutturali. E' scattata l'interruzione della vendita della bevande alcoliche".