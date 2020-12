Chiuso pub nella zona di via Roma per 5 giorni: "Al momento dei controlli c'erano 48 persone"

Si trovavano in massa davanti a un locale nella zona di via Roma, intorno alle 20.15, consumando “alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche - ricostruiscono dalla polizia municipale - sia ai tavoli che nell'area esterna". I vigili sono intervenuti intorno alle 20.15 di ieri in via Cagliari e hanno sottoposto a sequestro cautelare amministrativo il George Best pub.

Al momento dei controlli, spiegano dalla polizia municipale, c’erano 48 persone che consumavano. "Il gestore - aggiungono - è stato sanzionato per inottemperanza alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione con un verbale di 400 euro. Allo stesso gestore è stato inoltre contestato un altro verbale, sempre da 400 euro, per violazione del divieto di assembramento".

Il locale dovrà tenere le saracinesche abbassate per 5 giorni, come ha comunicato il titolare dell’attività ai suoi clienti tramite i social: "Fino a giovedì ci troverete chiusi, causa assembramento. Per chi avesse il piacere - scrivono in un post - ci rivediamo venerdì, so che starci lontani vi è difficile. Ma in questo periodo è doveroso. Torneremo ad abbracciarci presto tra uno shot e l’altro".