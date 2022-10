Al setaccio pub e ristoranti nella zona della Vucciria, multe e sequestri: "Carenze igieniche in 8 locali"

Carenze igieniche dei locale e delle modalità di conservazione degli alimenti, misure antincendio inadeguate, mancate comunicazioni sugli aggiornamenti delle registrazioni sanitarie e violazioni della normativa sulla tutela dei non fumatori. Sono queste le principali irregolarità riscontrate dai carabinieri del Nas che nelle ultime settimane hanno eseguito diverse ispezioni in pub, pizzerie e ristoranti concentrandosi nella zona compresa tra Vucciria e Politeama.

Il personale del Nucleo antisofisticazione e sanità ha rilevato "irregolarità e carenze igienico-sanitarie in otto esercizi. A conclusione delle verifiche - si legge in una nota - sette persone sono state segnalate alle competenti autorità sanitarie ed amministrative e per quattro di loro, le condotte saranno oggetto di valutazione anche da parte dell’autorità giudiziaria nonché elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.440 euro”. Sequestrati complessivamente 137 chili tra prodotti ittici e altre carni.

Alla fine dell’estate appena trascorsa i militari del Nas hanno concentrato le loro attenzioni su negozi, ambulanti, stabilimenti balneari, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e autogrill, traghetti ma anche comunità alloggio per anziani, studi medici e depositi farmaceutici. Complessivamente sono state riscontrate irregolarità in 91 casi, poi sanzionati per un totale di circa 170 mila euro. Poco più di 80 le persone segnalate alle autorità amministrative o sanitarie. Oltre 13 mila chili di prodotti sono stati sequestrati.