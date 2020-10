Pesca fuorilegge a Barcarello e Isola, sotto sequestro ricci e lampughe

Pescavano lampughe con attrezzi non consentiti e raccoglievano ricci di mare utilizzando bombole e scooter subacquei. Sono diversi i controlli eseguiti dalla guardia costiera durante il weekend, da Isola delle Femmine a Barcarello, all’interno dell’area marina protetta di Capo Gallo. Gli accertamenti sono stati estesi anche alle altre attività della filiera e hanno portato al sequestro di 2.500 chili di prodotto ittico privo di tracciabilità. Sanzionati i titolari di alcuni esercizi commerciali (dei quali non sono stati forniti i nomi, ndr) per un totale di 30 mila euro.

"A seguito delle attività di pattugliamento in mare con le motovedette - spiega la guardia costiera - sono stati individuati dei pescherecci intenti ad utilizzare attrezzi non previsti nella licenza di pesca. I controlli hanno portato al sequestro di 400 chili di lampughe e di 2 attrezzi da pesca non consentiti, detenuti a bordo di pescherecci appartenenti alla marineria di Isola".

Guardia costiera e polizia hanno proceduto all’individuazione ed identificazione, nelle acque di Barcarello, di due soggetti intenti in attività di pesca sportiva illegale all’interno dell’area marina protetta. “I pescatori di frodo - proseguono - sono stati sanzionati per la cattura irregolare di circa 100 chili di oloturie e 400 esemplari di ricci di mare”.

Al termine dell’attività sono state elevate 5 sanzioni amministrative per un totale di 7 mila euro ed è stata sequestrata tutta l’attrezzatura utilizzata, tra cui due bombole e uno scooter subacqueo. “Il prodotto ittico risultato ancora in vita - concludono - è stato rigettato in mare per salvaguardare la fauna marina locale e in generale l’ecosistema marino”.