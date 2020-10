Lampade e altoparlanti non sicuri, multa e sequestro in un negozio a Casteldaccia

Vendevano lampade led, luci natalizie, videocamere e monitor per autovetture, altoparlanti e kit video non conformi agli standard sulla sicurezza. I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno sanzionato il titolare di un emporio che si trova a Casteldaccia. Sotto sequestro 210 prodotti elettrici privi della documentazione tecnica, degli estremi identificativi dell'importatore e delle istruzioni in italiano.

Il titolare dell'attività è stato segnalato all'autorità giudiziaria e alla Camera di commercio per la sanzione amministrativa, che va da un minimo di 10.500 fino a un massimo di oltre 31.500 euro. "L’attività - si legge in una nota - testimonia l’impegno profuso dalla guardia di finanza quale polizia economico-finanziaria a forte vocazione sociale a contrasto dell’economia illegale e a tutela dei consumatori".