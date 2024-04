Un aprile di controlli in pescherie, supermercati e allevamenti: sequestri e multe salate

Sono stati trovati prodotti ittici non tracciabili e magazzini non autorizzati utilizzati per il deposito di alimenti, ma panifici ristrutturati senza autorizzazione e allevamenti con animali non registrati. Sono alcune delle irregolarità contestate dai carabinieri del Nas che ad aprile, insieme al personale dell’Asp, hanno eseguito numerosi controlli nelle attività per verificare il rispetto delle normative a tutela della filiera alimentare.

I militari hanno setacciato i mercati rionali, anche per verificare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e dei regolamenti dell’Unione Europea sul pescato, sequestrando 107 chili di pesce, del valore commerciale di circa 4 mila euro, privi della documentazione sulla tracciabilità. In un supermercato nella zona sud-occidentale della città è stato accertato l’utilizzo di un magazzino non autorizzato come deposito per gli alimenti.

In un panificio del centro, invece, sono state rilevate modifiche strutturali all’interno dell’esercizio realizzate, spiegando dal Comando, "senza aver proceduto all’aggiornamento della registrazione sanitaria". A conclusione dell’attività ispettiva sono state elevate complessivamente sanzioni per 3.500.

Più salata la multa verbalizzata al proprietario di una fattoria in provincia di Palermo dove sono stati "bloccati" 38 capi di bestiame poiché l'allevamento - aggiungono dal Comando - non era munito di codice aziendale e gli animali sono risultati privi di contrassegno di identificazione". Sono stati inoltre sequestrati amministrativamente 1.605 chilogrammi di mangimi per animali per i quali non era stata attuata correttamente la tracciabilità.