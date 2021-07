Niente insegna né licenze, vigili multano e sequestrano tre locali

L’intervento degli agenti del Nucleo attività produttive in via Rocco Pirri, via Torino e in corso dei Mille. Sanzionato anche un minimarket al Borgo per la vendita, in violazione dell’ordinanza sindacale, di alcolici dopo le 21

Due attività non avevano l’autorizzazione per somministrare alimenti e bevande, al terzo mancava la Scia per la vendita di prodotti pronti, mentre tutti e tre erano sprovvisti di registrazione sanitaria. Gli agenti della polizia municipale hanno controllato e sanzionato i gestori di tre locali, privi d’insegna ma aperti al pubblico, che si trovano in via Rocco Pirri e via Torino - in zona stazione - e in corso dei Mille.

"Sono state comminate sanzioni di 5 mila e 3.098 euro per la mancanza della Scia. I tre esercizi commerciali - si legge in una nota - sono stati posti sotto sequestro cautelare amministrativo con affissione di sigilli. Altri 3 mila euro per la mancanza di registrazione sanitaria, con immediata interruzione delle attività".

Un altro controllo ha riguardato un market di via Dello Spezio (Borgo Vecchio) dove è stata accertata la vendita per asporto dopo le ore 21, di bevande in bottiglie di vetro, sebbene vietato dall’ordinanza del sindaco dell’11 giugno scorso, elevando un verbale di euro 500. "Il market - si legge ancora - risultava privo del prescritto piano di autocontrollo Haccp e sanzionato con verbale di 2 mila euro".

Infine, viste le condizioni igieniche dovute ai rifiuti lasciati davanti al locale, è stata elevata sanzione di euro 150 per la violazione dell’articolo 4 della legge 94/2009. "Il market - concludono dal Comando di via Dogali - presentava anche gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie strutturali, e per questo sanzionato con verbale di euro 2 mila euro. Un ulteriore verbale da 860 euro è stato contestato per aver omesso di esporre al pubblico i prezzi per la vendita al dettaglio negli scaffali".