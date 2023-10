Controlli nei locali del centro, sanzioni per oltre 5 mila euro: sequestrate 266 bottiglie di alcol

Pub e locali della movida passati al setaccio con l'operazione Alto impatto. Sono decine le attività sottoposte a controlli da parte dalle forze dell'ordine nel corso del weekend con l'impiego di agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, vigili urbani e personale dell'Asp tra via Candelai, via Chiavettieri, via Cassari, discesa Caracciolo, via Napoli, via Maqueda, piazza Cassa di Risparmio e piazza Villena. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un totale di 5.500 euro e sequestrate 266 bottiglie di bevande alcoliche e superalcoliche.

Già a partire da venerdì le forze dell'ordine hanno eseguito accertamenti ispettivi in dodici esercizi commerciali a tutela dei residenti, degli esercenti e dei loro clienti. "A seguito dei controlli - si legge in una nota della questura - sono state elevate sanzioni amministrative per occupazione di suolo pubblico o per violazione del regolamento comunale per suolo pubblico sui dehors. E' stato effettuato un sequestro amministrativo di attrezzatura musicale a seguito della violazione della delibera comunale 435/201 relativa alla diffusione musicale. Un soggetto è stato denunciato in stato di libertà per occupazione di suolo pubblico".

La polizia municipale ha proceduto al controllo di un esercizio commerciale che si trova in piazza Garraffello e adibito alla somministrazione di bevande con annessa cucina/laboratorio, riscontrando irregolarità di natura amministrativa che hanno portato al sequestro di 266 bottiglie. "Nello specifico è stato accertato - si legge ancora - che l'esercizio era sprovvisto della prescritta autorizzazione per la vendita e la somministrazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane ed è emerso che la cucina era priva della necessaria autorizzazione sanitaria. Il pubblico esercizio presentava gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie e strutturali. Il titolare poi, unico addetto alla mescita delle bevande alcoliche e superalcoliche, non era in possesso dei requisiti professionali prescritti".

Nei confronti di tre esercizi pubblici è stata contestata la mancata emissione di scontrini o documenti fiscali, ma a determinare l’ammontare della sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate. Sono state infine identificate complessivamente 291 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, ed è stata elevata una sanzione per una violazione al Codice della strada. “I servizi di controllo del territorio ad ‘Alto Impatto’ avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni", concludono dalla questura.