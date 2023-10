Niente autorizzazioni, carenze igieniche e karaoke: sequestrato pub abusivo dietro via Montalbo

Non avevano autorizzazioni per avviare l'attività né per piazzare tavolini e sedie tra il marciapiede e la strada, che di notte si trasformava in un palco per i fan del karaoke o per improvvisati amanti del genere neomeolodico. Ammontano complessivamente a 11 mila euro le sanzioni elevate al gestore del pub di via Michele Catti, zona via Montalbo, ad insegna "Mangia e bevi" ma risultato abusivo. Il titolare inoltre è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti del commissariato Libertà, della polizia municipale e dell’Asp è emerso inoltre che il locale, ora sottoposto a sequestro amministrativo insieme alle attrezzature, era stato affittato in nero dal proprietario dell’immobile.

I controlli sono scattati dopo una serie di segnalazioni ed esposti contro l’attività abusiva molto frequentata ma anche poco gradita dai residenti, disturbati spesso sino a tarda notte dalla musica a tutto volume o dagli schiamazzi della gente che, in qualche occasione, hanno reso necessario l'intervento delle volanti. Il quadro emerso dagli accertamenti sembra essere quello di un locale "fantasma" in cui sono state riscontrate anche gravi carenze igieniche. L’attività infatti è risultata priva di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, di autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico o per l’installazione di una tenda solare. I gestori non avevano inoltre la Scia sanitaria e non rispettavano la normativa Haccp.