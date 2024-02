Controlli nei locali del centro, alcol a minori e licenze mancanti: multe per migliaia di euro

Proseguono senza sosta i controlli tra i locali della movida del centro città. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e agenti della polizia municipale hanno passato al setaccio le attività sparse nella zona di via Ruggero Settimo, via Cavour, via Pignatelli Aragona, via Isidoro La Lumia, vis Quintino Sella e nelle piazze Sant'Anna, Sturzo e Nascè. Sanzionati tre locali e altre cinque attività: qualcuno non aveva l'autorizzazione per diffondere musica dal vivo e qualcun altro non era in possesso della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande. Sequestrato anche un gazebo abusivo. Elevate multe per un totale di oltre 8 mila euro.

Contestazioni anche nei confronti di due discoteche della provincia: nella prima la presenza di un numero di addetti alla sicurezza inferiore rispetto al numero dei giovani presenti nel locale al momento dei controlli e la somministrazione di alcolici a un ragazzo non ancora maggiorenne; nella seconda invece la presenza di una porta di sicurezza chiusa con una catena. "Le sanzioni scatteranno nei prossimi giorni", fanno sapere dalla questura.

Complessivamente nel corso delle attività denominata Alto impatto sono state identificate 486 persone, controllati 116 veicoli, elevate 105 sanzioni al codice della strada per un importo di circa 10 mila euro e denunciata una persona per guida senza patente. Otto le persone multate perché percorrevano le aree pedonali con monopattini elettrici e biciclette a pedala assistita.