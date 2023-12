Sorpresi a fare pesca subacquea al porto e sanzionati: "Pericoloso per le navi in manovra"

Sorpresi a pescare tra le navi ormeggiate al porto. La guardia costiera ha sanzionato nel weekend due uomini trovati a bordo di un’imbarcazione nascosta tra il "bacino 150 mila" e la "corsia 80" del porto industriale. I pescatori non autorizzati avrebbero quindi agito "in spregio alla normativa in materia - si legge in una nota - e alla regolamentazione delle attività consentite in ambito portuale e di tutela della sicurezza marittima".

I due componenti dell’equipaggio sono state contestate violazioni di carattere amministrativo per i quali hanno ricevuto una multa da 3.200 euro per aver pescato in una zona non consentita, costituendo intralcio alle manovre delle navi, a bordo di un’imbarcazione risultata anche priva delle necessario autorizzazioni. La capitaneria di porto ha dunque sequestrato le attrezzatura e i prodotti appena pescati che, dopo i controlli del medico veterinario, sono stati devoluti in beneficenza.

Lo stesso equipaggio della guardia costiera ha provveduto ieri a sequestrare un’unità da diporto per mancanza di copertura assicurativa e a contestare al conduttore la relativa sanzione amministrativa pari a 866 euro. A un altro altro diportista è stata invece contestata la violazione al codice del diporto per la mancanza dei documenti di bordo del natante che è stata punita con una sanzione amministrativa da 130 euro.