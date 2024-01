"Alto impatto" anche nella zona della movida di Termini Imerese, sette multe per un totale di oltre 14 mila euro

Sette multe per violazioni al codice della strada per un valore complessivo di 14 mila euro, 125 persone identificate, 67 auto controllate e due veicoli sequestrati. Sono i numeri dei servizi straordinari di controllo del territorio denominati "Alto impatto" che la polizia ha condotto a Termini Imerese.

Le verifiche sono orientate non solo alla prevenzione dei reati in genere, ma anche al contrasto, attraverso accertamenti di natura amministrativa, dell’abusivismo commerciale. Sotto la lente d’ingrandimento, in provincia, sono finiti luoghi di aggregazione, anche giovanile e le aree più a rischio sotto il profilo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta alle zone della movida. I servizi, che hanno coinvolto aliquote di unità operative appartenenti al commissariato di Termini Imerese, al reparto Prevenzione crimine, alle nibbio dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e alle unità cinofile della Questura, hanno interessato il centro urbano della città. Riscontri e verifiche sono stati effettuati in alcuni esercizi commerciali della cittadina termitana nel corso dei quali non sono emerse irregolarità di natura amministrativa.