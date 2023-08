Controlli nei locali di via Maqueda, sei multe per occupazione di suolo pubblico

Multati sei locali che occupavano con sedie e tavolini più spazio di quello loro consentito. E' il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia municipale in via Maqueda, vicino ai Quattro Canti, dove sono state ispezionate complessivamente otto attività (delle quali non sono stati forniti i nomi) tra pub e ristorantini.

Se due sono risultate in regola, lo stesso non si può dire per le altre. "All'atto del sopralluogo, dal controllo visivo, formale e documentale, ben sei attività risultavano irregolari rispetto alle prescrizioni del Codice della strada e quelle contenute nel regolamento comunale".

Le violazioni riscontrate sono quelle relative all'articolo 20 del Codice per l'occupazione abusiva di una porzione di suolo stradale con arredi e attrezzature a servizio dell'attività e quelle inerenti al regolamento Dehors. Complesssivamente sono state elevate sanzioni per 3 mila euro.