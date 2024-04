Alcol servito ai minori, oppure dopo le 22 nelle bottiglie o nei bicchieri di vetro, ma anche irregolarità legate al manuale di autocontrollo Haccp. Sono le violazioni contestate al termine dei controlli eseguiti in diversi esercizi commerciali durante il fine settimana di Pasqua da agenti di polizia, carabinieri, militari della guardia di finanza e personale dell'Asp.

A Cefalù il questore ha disposto per 7 giorni di sospensione della licenza per un locale (di cui non è stato fornito il nome, ndr) che per un po' non potrà organizzare serate danzanti in una parte dell'attività. "E’ stato infatti accertato, in due distinte circostanze e in un breve lasso di tempo, che siano state somministrate sostanze alcoliche a due minori da parte dei barman", si legge in una nota della questura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In considerazione del fatto che tali illeciti evidenziano un contegno censurabile anche del titolare della licenza, responsabile di ‘culpa in vigilando’ per non avere adottato accorgimenti idonei da scongiurare il rischio di lesione della salute dei minorenni, in conseguenza dell’assunzione di bevande alcooliche, il questore di Palermo - si legge ancora - ha sospeso per 7 giorni la licenza per tenere pubblici spettacoli all’interno della citata porzione di struttura".

Le ispezioni hanno riguardato anche altri locali del capoluogo dove alcuni esercenti sono stati multati per aver servito bevande alcoliche in bottiglia per l'asporto oltre le 22, motivo per cui sono state sequestrate per 5 giorni diverse bottiglie di alcolici. Il gestore di un altro pub è stato multato per aver venduto alcol a minori di 17 anni. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 2.500 euro. I servizi di controllo del territorio ad "Alto impatto", concludono dalla polizia, proseguiranno durante la settimana.