Multa e sequestro per il locale La Cavallerizza: "Più persone del consentito e musica ad alto volume"

"Dentro il locale c'era più gente del consentito e si ballava con la musica a tutto volume sino a tarda notte": è quanto riscontrato dopo i controlli effettuati alcuni giorni fa da carabinieri, polizia municipale e tecnici dell’Arpa all’interno de La Cavallerizza di via della Vetriera, ristorante e cocktail bar che si trova a due passi dalla Magione. "Tra le vie, i saloni e i cortili del Palazzo Sambuca, nel cuore di Palermo", si legge sulla pagina Facebook. Al titolare, denunciato per disturbo del riposo delle persone, viene contestato di aver violato alcune prescrizioni imposte dall'Autorità a tutela della incolumità pubblica e per questo, in attesa di convalida da parte del gip, l'attività è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

"La Cavallerizza” è un locale molto in voga in città, che nelle settimane scorse ha pure ospitato nella sua location per le riprese lo chef Antonino Cannavacciuolo, alle prese con la puntata di "Cucine da incubo" che ha visto come protagonista il ristorante "Il veliero" di Misilmeri. Un locale tanto in voga da attirare ogni settimana centinaia di clienti. A volte, come emerso durante questi controlli, più di quante ne possa contenere, con tutto ciò che ne consegue vicino al locale e che spesso accade al di fuori del controllo degli stessi esercenti. Cosa che ha spinto alcuni residenti e comitati cittadini a presentare un esposto.

"Immaginate - spiega uno dei residenti che ha firmato l'esposto - cosa significa convivere ogni notte, fino alle 3.30, con schiamazzi, liti e gente ubriaca. In alcune strutture ricettive hanno avuto problemi con i turisti che alloggiavano e riposavano lì. Si era chiesto di limitare lo stazionamento in strada ma non è stato fatto molto. A volte è difficile pure rientrare a casa e avere centinaia di persone sotto la camera da letto a fare macello. Certi locali vanno aperti in contesti meno residenziali. Per non parlare - conclude - della gente che va a orinare o vomitare in un cortile vicino alla Gancia, dov’è in corso la strutturazione di un edificio che faceva parte del Monastero dei francescani terziari".

Alla luce delle segnalazioni, quindi, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni Centro e piazza Marina, i militari del Nucleo antisofisticazione e sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro, gli agenti di polizia municipale nonché i tecnici di Arpa Sicilia per la verifica delle emissioni sonore. Complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 13 mila euro, ma alcune di queste potrebbero anche essere annullate nel momento in cui l'imprenditore dovesse presentare, per esempio, gli attestati per alimentaristi o il formulario per il ritiro degli oli esausti. "La Cavallerizza".

La redazione di PalermoToday ha contattato telefonicamente il titolare e gestore dell’attività, che però ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.