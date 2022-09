Lavoro nero e commercio selvaggio a Borgo Parrini: multe per 50 mila euro

Un attività commerciale chiusa e diversi venditori ambulanti multati. E' questo il bilancio dei controlli svolti da carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale a Borgo Parrini, frazione di Partinico diventata meta di molti turisti negli ultimi anni.

In particolare - si legge sull'Ansa - sono state elevate sanzioni per 50 mila euro. Un'attività commerciale è stata temporaneamente chiusa perché due lavoratori erano senza contratto. Sanzionati diversi ambulanti che vendevano senza emettere gli scontri fiscali. Inoltre, le forze dell'ordine hanno multato e sospeso un parcheggio abusivo che utilizzava un terreno nei pressi del borgo per fare parcheggiare i turisti.