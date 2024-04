Controlli nelle strade della movida: scattano denunce, sequestri e multe per 35 mila euro

Controlli a tappeto nelle strade della movida da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e personale dell'Asp, in particolare tra via Roma, via Maqueda, la zona via Bara all'Olivella e quella della Vucciria (via Argenteria, via dei Coltellieri e via Pannieri): in tutto le verifiche hanno riguardato 14 locali e in 6 sarebbero state riscontrate irregolarità. Sono così scattati denunce, multe per circa 35 mila euro e diversi sequestri.

Nel dettaglio, in un'attività commerciale della zona di piazza Bara all'Olivella sarebbero state riscontrate modifiche strutturali non comunicate alle autorità competenti ed è scattata quindi una multa di mille euro. In un altro locale, in via Roma, sarebbero state invece rilevate carenze strutturali, determinando una sanzione di mille euro, ma anche violazioni al regolamento comunale per la vendita da asporto di bevande in vetro oltre le 22, cosa che ha fatto scattare il sequestro per 5 giorni. In un altro esercizio della zona è stata invece contestata la mancata emissione di scontrini fiscali con una sanzione amministrativa di 240 euro.

Alla Vucciria i controlli sono avvenuti in tre attività, dove sono state contestate diverse irregolarità. Uno degli esercizi avrebbe somministrato cibo e bevande senza Scia di tipologia A per la ristorazione e per questo è scattata una multa di 5 mila euro e un'altra di mille euro per carenze igieniche. Inoltre è stata contestata anche l'occupazione abusiva di 39 metri quadri di suolo pubblico. In un altro locale gli agenti avrebbero rilevato l'occupazione abusiva di 20 metri quadri di suolo pubblico e, anche in questo caso, carenze igieniche, con una sanzione di mille euro. Entrambi i titolari delle attività sono stati denunciati per occupazione illecita di suolo pubblico. Nel terzo locale è stata contestata la diffusione della musica, dentro e fuori, in violazione del regolamento comunale, ed è scattato il sequestro per 5 giorni dell'apparecchiatura musicale utilizzata (due casse acustiche, um mixer e un computer portatile).

Le forze dell'ordine hanno inoltre identificato 232 persone, controllato 53 veicoli ed elevato 29 sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 25.700 euro. Sono scattati anche 7 fermi amministrativi e il sequestro di una moto.