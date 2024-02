Controlli nelle strade della movida, scattano multe per quasi 13 mila euro: irregolarità in 3 locali

Controlli a tappeto nelle zone della movida, in particolare tra via Isidoro La Lumia e piazza Caracciolo, alla Vucciria, che hanno portato a sanzioni per quasi 13 mila euro e alla scoperta di irregolarità all'interno di tre locali.

E' l'esito degli accertamenti compiuti da polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili e personale dell'Asp nell'ambito del protocollo "Alto impatto". Per fare i controlli sono stati anche istituiti diversi posti di blocco in via Pannieri, vicolo Mezzani, via dei Frangiai, via Argenteria, via Coltellieri, via Quintino Sella, via Corleo e nelle piazza Don Sturzo e Nascè.

In tutto sono 28 le violazioni al codice della strada riscontrate, che in 7 casi hanno comportato anche il fermo del mezzo per tre mesi. Verifiche anche in 6 locali, dove in 3 sono state riscontrate gravi inadempienze, con carenze igienico-sanitarie e occupazione abusiva del suolo pubblico. In tutto le multe ammontano a 12.700 euro. Durante i controlli sono state anche idendificate 272 persone e sono stati sottoposti a verifiche 67 veicoli.