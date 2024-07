Controlli per le strade della movida: scattano un sequestro e multe per oltre 13 mila euro

Controlli lungo le strade della movida anche in questo fine settimana e, dopo le verifiche compiute in diversi locali, in un caso è scattato il sequestro dell'attività e sono state inflitte multe complessivamente per oltre 13 mila euro.

Nell'ambito del servizio "Alto impatto", i controlli si sono concentrati soprattutto nella parte alta di via Maqueda, in particolare in via Torino, in vicolo Santa Rosalia, e in via delle Pergole, per cercare di prevenire e reprimere ogni genere di illegalità ed episodi di violenza. In campo sono scesi gli agenti della polizia (personale della squadra mobile, del reparto Prevenzione crimine, dei commissariati Oreto e Brancaccio), carabinieri e guardia di finanza, con l'aiuto dell'Asp.

Sei gli accessi compiuti in altrettante attività. In uno caso sono state riscontrate irregolarità e violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative per 8 mila euro (mancanza di Scia comunale con multa di 5 mila euro, mancanza di Scia sanitaria con sanzione di 3 mila euro). Il locale per questo è stato quindi sequestrato.

In un altro locale, in via Maqueda, sono state invece riscontrate carenze igienico-sanitarie e strutturali ed è stata elevata una sanzione di mille euro. In un'altra attività, oltre alle carenze igienico-sanitarie e strutturali (con multe per mille), è stata contestata la non completezza delle schede di autocontrollo ed elevata una seconda sanzione da 2 mila euro. Infine, in un altro locale, sempre nella zona di via Maqueda, è stata invece contestata la mancata emissione di documenti commerciali e l'omessa installazione del misuratore fiscale, con una sanzione da circa mille euro.

Nel corso dei controllo, sono state inoltre identificate 245 persone (e un cittadino straniero è risultato irregolare ed è stato trasferito al Cpr), sono stati anche controllati 66 veicoli e elevate 3 multe per violazioni al codice della strada.