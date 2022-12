Blitz contro gli abusivi alla Vucciria: sequestrati banconi e alcolici, multe per 10 mila euro

Blitz contro l'abusivismo commerciale alla Vucciria nella notte tra venerdì e oggi che ha portato al sequestro di 6 banconi, di 162 bottiglie di alcolici ed anacolici messe in vendita senza alcuna autorizzazione e a multe per quasi 10 mila euro (9.927 euro per l'esattezza).

L'operazione è stata compiuta con il contributo di tutte le forze dell'ordine, con l'impiego di 80 operatori della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale e dei vigili del fuoco: per evitare la fuga dei venditori abusivi il blitz è scattato da Discesa Caracciolo, da via Pannieri, da via Argenteria e da via Coltellieri.

Alcuni dei proprietari delle bancarelle abusive, destinate per lo più alla vendita di alcolici, hanno provato inutilmente a resistere ai controlli.