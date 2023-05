Blitz tra i vicoli della Vucciria, panini e cocktail "abusivi": sequestrati alcuni banconi

Blitz alla Vucciria. Decine di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel quartiere del mercato storico dove sono stati sequestrati alcuni banconi in legno e metallo con tanto di faretti per illuminare e frigo per custodire bevande e alimenti per i frequentatori della movida. Complessivamente sono state identificate 70 persone, controllate 36 auto ed elevate 7 sanzioni per infrazioni al Codice della strada.

L’attività è inserita nell’ambito del protocollo di sicurezza “Alto impatto” disposto dal questore per contrastare l’abusivismo commerciale, soprattutto da parte degli ambulanti che somministrano alimenti e bevande senza alcuna autorizzazione. “L’obiettivo - si legge in una nota - come sempre è quello di affermare la presenza dello Stato in quei quartieri segnati da degrado e criminalità, resistendo al contempo la percezione della sicurezza nelle comunità che abitano lì".

In campo sono scese unità operative dei commissariati di polizia Centro, Oreto e Libertà, della squadra mobile, del Reparto prevenzione Crimine, del Reparto mobile, della Scientifica, della questura, insieme a personale dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale che si sono avvalsi della collaborazione degli operatori e dei mezzi messi a disposizione dalla Rap per rimuovere le attrezzature e gli arredi abusivi e portarli in qualche deposito.