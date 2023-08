Lavoratori in nero e musica ad alto volume: 100 mila euro di multa per i pub di piazza Sant'Anna

Lavoratori in nero, musica ad alto volume e mancata licenza per oltre 100 mila euro di sanzioni. E' questo il risultato dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Palermo nei locali della movida del centro storico, tra piazza Sant'Anna e la Fonderia (di cui però non vengono forniti i nomi ndr).

La scorsa notte, i militari della compagnia di piazza Verdi, con l'ausilio della polizia municipale, coadiuvati dal Nucleo ispettorato del lavoro giunto in Sicilia a metà luglio per intensificare i controlli in materia di tutela e sicurezza del lavoro, hanno battuto a tappeto la zona del centro a caccia di eventuali irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso dell’accertamento sono stati sanzionati tre esercizi pubblici e identificate 30 persone. In particolare è stato scoperto un ristoratore che faceva lavorare diversi dipendenti in nero, diffondendo inoltre musica ad alto volume su un'area pubblica oltre l’orario consentito, disturbando la quiete pubblica: per questo è scattato anche il sequestro delle attrezzature elettroacustiche. Inoltre, un'altra multa è arrivata per la vendita di alcolici e per la somministrazione di alimenti e bevande, con licenza di categoria diversa.