Clienti nel locale al chiuso senza mascherine, multato gestore di un locale in centro

Sabato sera gli agenti del Nucleo attività produttive della polizia municipale, in collaborazione con i carabinieri hanno controllato due locali della movida palermitana, in via Dei Cassari e in piazza Monte di Pietà, comminando sanzioni per più di 8 mila euro.

"In via dei Cassari - si legge in una nota - era in corso un evento con intrattenimento musicale, con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all'aperto e l'intrattenimento musicale con consolle era gestito senza alcun titolo da un dj. Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo cautelare di cinque apparecchiature elettroacustiche musicali per cinque giorni, l’intrattenimento musicale abusivo è stato immediatamente interrotto e al titolare sono stati contestate la mancanza della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso e la diffusione di musica all'esterno, con verbali dell’importo di 100 euro".

In piazza Monte di pietà il locale era aperto al pubblico e con la presenza di numerosi clineti "ed erano poste in vendita per asporto dopo le ore 20, per lo più illegalmente, bevande alcoliche e super alcoliche in bottiglie di vetro, somministrate prevalentemente a numerosi minori - si legge nella nota -. I minori sono stati tutti identificati e il gestore è stato sanzionato con verbali, rispettivamente di 500 euro e 333 euro. Inoltre poiché il gestore, in qualità di titolare, non assicurava il rispetto della distanza interpersonale prevista dal decreto tra i clienti e il tra il personale dipendente e il rispetto dell'obbligatorietà dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle mascherine, nella struttura al chiuso, è stato sanzionato con verbali pari a 800 euro".

La nota prosegue così: "I gestori sono stati entrambi segnalati e sanzionati per 346 euro poiché mantenevano arbitrariamente, invadendo e occupando, una consistente porzione di suolo pubblico con numerosi arredi ed attrezzature a servizio dell'attività, essendo la porzione di suolo pubblico un bene culturale, la destinavano ad un uso incompatibile con il suo carattere storico-artistico, deturpandola. Inoltre, poiché sprovvisti della necessaria concessione di suolo pubblico, senza essersi conformati al Regolamento Comunale, sono stati sanzionati con verbali pari a 700 euro. Al controllo dei documenti i gestori erano entrambi sprovvisti della Scia sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno e sono stati sanzionati con verbali di mille euro ciascuno, in più, in via dei Cassari il locale presentava evidenti carenze igienico sanitarie strutturali, ed il titolare era privo del prescritto Piano di Auto Controllo HACCP e ed è stato sanzionato con verbali per complessivi 4000 euro".