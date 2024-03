Movida, controlli nella zona di piazza Sant'Anna: "Carenze igienico-sanitarie in un pub, multa di 2 mila euro"

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine contro la movida selvaggia nell'ambito dell'operazione Alto impatto. Attuando le direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nel corso di questo weekend, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio.

"In particolare - si legge in una nota della questura - i servizi interforze hanno interessato piazza Sant'Anna, nota zona nevralgica della movida cittadina palermitana. L’obiettivo è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita". Nel corso delle operazioni sono intervenuti carabinieri, polizia e agenti della guardia di finanza, coadiuvati da personale dell’Asp, ognuno per i settori di competenza.

"L’attenzione - spiegano dalla questura - si è concentrata soprattutto sia sulle aree più esposte a fenomeni di degrado. Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi pub. In un esercizio commerciale della zona controllata sono state riscontrate irregolarità di natura ammnistrativa: difformità dei locali rispetto alla planimetria con sanzione amministrativa pari a mille euro, carenze igienico sanitarie e violazioni riguardanti il mancato rispetto della normativa relativa all’autocontrollo Haccp con sanzione amministrativa pari a duemila euro. In un altro esercizio sono state date 'prescrizioni per adeguamento carenze strutturali entro 10 giorni'. Complessivamente, sono state identificate 206 persone, controllati 46 veicoli, accertate tre violazioni del Codice della Strada per mancata revisione. Gli interventi in merito all'operazione Alto Impatto proseguiranno anche nei prossimi giorni".