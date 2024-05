Controlli contro la movida selvaggia, scattano multe per oltre 25 mila euro

Controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza e personale dell'Asp nelle strade della movida: durante questo fine settimana sono state presidiate in particolare piazza Sant'Anna e via Spinuzza e sono state elevate multe per oltre 25 mila euro.

Sono stati passati al setaccio diversi esercizi commerciali e in tre casi sono state riscontrate gravi irregolarità per carenze igieniche (con un verbale da 6 mila euro), per la mancata emissione di scontrini fiscali, per la somministrazione di alimenti e bevande in assenza di licenza ed irregolare occupazione di suolo pubblico con multe di 5.186 euro. Durante i controlli sono state anche elevate 17 sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 12.500 euro.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni connessi all'abuso di sostanze alcoliche. In questo contestato i poliziotti del commissariato San Lorenzo e dell'Ufficio sanitario della polizia hanno fatto dei controlli in viale dell'Olimpo e alla Favorita, che hanno portato a 4 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e al ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente, nel corso dei servizi effettuati nel week end, sono state accertate 27 violazioni al codice della strada e elevate sanzioni per 24.956 euro.

Controlli di polizia e carabinieri sono stati compiuti tra corso Vittorio Emanuele, nella zona tra Porta Nuova fino a piazza Marina, e in quella tra via Maqueda fino a piazza Giulio Cesare, già molto affollate anche dai turisti: sono state elevate 6 multe per violazioni al codice della strada e eseguito il sequestro amministrativo di un veicolo, con ritiro della patente di guida. Le sanzioni ammontano in tutto a 1.270 euro.