Tavoli e sedie in strada, pochi scontrini e carenze igieniche: controlli nei locali e multe salate

Controlli interforze nelle zone della movida a Palermo. Carabinieri, poliziotti e finanzieri, insieme a personale della polizia municipale e dell'Azienda sanitaria provinciale, nei giorni scorsi hanno passato al setaccio piazza Caracciolo, piazza San Domenico, diversi vicoli della Vucciria, piazza Cassa di Risparmio, piazza Sant'Anna, la zona dei Candelai e Borgo Vecchio. Numerose le irregolarità riscontrate che hanno portato a sanzioni per un totale di 25 mila euro.

In un pub di via Alloro (i nomi non sono stati forniti dalla questura) sono state accertate l’abusiva occupazione di suolo pubblico per la presenza di tavolini su strada e la violazione del regolamento comunale sui dehors: erano stati installati tendoni non autorizzati ed è stato contestato il mancato ampliamento della Scia sanitaria. Infine sono emerse carenze igienico-sanitarie e il mancato adeguamento del manuale Haccp.

Carenze igienico-sanitarie e strutturali sono state scoperte anche in un pub della zona di via Roma. Tali riscontri hanno già comportato sanzioni del valore di mile euro mentre il mancato adeguamento alla norma, entro la data comunicata, comporterà un'altra sanzione più pesante e l’eventuale chiusura dell’esercizio.

Al titolare di un panificio di corso Vittorio Emanuele è stata contestata invece la mancata emissione degli scontrini. In un pub nei pressi della Vucciria è stato scovato un lavoratore in nero su sette ed è stata contestata l’omessa formazione di tutti i dipendenti. Per tre di loro non era stata effettuata neanche la visita medica. Da qui le sanzioni per oltre 18 mila euro. Complessivamente, sono state identificate 248 persone e controllati 8 esercizi. I servizi di controllo del territorio denominati "Alto Impatto" proseguiranno nelle prossime settimane.