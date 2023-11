Controlli nei locali della movida, raffica di multe da via La Lumia alla Vucciria

Multe per oltre 18 mila euro, circa 100 tra agenti e militari impiegati, oltre 160 persone identificati. Sono i numeri dell'operazione interforze denominata "Alto impatto" che ha visto in questo fine settimana le forze di polizia presidiare le zone calde della movida cittadina.

Dove sono stati effettuati i controlli

Impegnati polizia, carabinieri e guardia di finanza, coadiuvati da polizia municipale e personale dell’Asp, lungo gli assi viari principali della vita notturna: piazza Caracciolo e dintorni della Vucciria, Quattro Canti, piazza San Domenico, via Maqueda, via Candelai, piazza Verdi, via Cassari, via Chiavettieri e via La Lumia.

Sono stati effettuati accertamenti ispettivi in due locali cnella zona di via Isidoro la Lumia; al primo sono state contestate carenze strutturali e la mancanza delle schede Haccp con una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro; al secondo, invece, è stata comminata una prescrizione per carenze igieniche.

Nei servizi del sabato sera sono stati controllati e sanzionati altri cinque esercizi commerciali: due locali di via Chiavettieri sono stati sanzionati per la mancata emissione di documento commerciale con comunicazione conseguente all’Agenzia dell’Entrate.

Raffica di multe in via Maccheronai

In un esercizio commerciale di via Maccheronai sono state riscontrate violazioni per la mancanza di requisiti igienico sanitari con sanzione amministrativa pari a 1.000 euro; la mancanza del manuale di autocontrollo Haccp con sanzione amministrativa pari a 2.000 euro; modifica tipologia attività, con sanzione amministrativa di 1.000 euro; violazione dell’occupazione del suolo pubblico, con sanzione amministrativa di 173 euro; violazione regolamento comunale dehors con sanzione amministrativa pari a 600 euro. Il locale, inoltre, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Un pub di via dei Maccheronai è stato invece sanzionato perché a seguito di accesso ispettivo sono state riscontrate violazioni in ordine alla mancanza di requisiti igienici con sanzione amministrativa pari a 1.000 euro; mancanza del manuale di autocontrollo Haccp con sanzione amministrativa pari a 2.000 euro; violazione del regolamento di polizia urbana per difformità con relazione fotometrica, sanzione amministrativa pari a 50 euro e sequestro dell’ apparecchiatura musicale per la durata di cinque giorni.

Ad un altro locale di via dei Maccheronai sono state contestate: l’omessa tenuta del registratore fiscale con relativa comunicazione all’agenzia delle entrate; la mancanza di requisiti igienici con sanzione amministrativa pari a 1.000 euro; la mancanza del manuale di autocontrollo Haccp con sanzione amministrativa pari a 2.000 euro; la violazione dell’occupazione del suolo pubblico, con sanzione di 173 euro; violazione regolamento comunale dehors con sanzione amministrativa pari a 600 euro; la violazione del regolamento Tosap con sanzione amministrativa pari a 50 euro; la violazione inerente la mancanza di Scia, con sanzione amministrativa di 5.000 euro. Oltre a tutte le violazioni contestate si è proceduto al sequestro penale preventivo per carenze igienico sanitarie (cattivo stato di conservazione degli alimenti) ed al sequestro ammininistrativo.

Nel corso dei controlli, inoltre, una persona è stata deferita per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, con sequestro probatorio della strumentazione musicale. Sono state complessivamente identificate 161 persone, di cui 32 con precedenti penali o di polizia, sono stati controllati 49 veicoli, ed elevata 1 sanzione ai sensi del codice della strada.