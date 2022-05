Concerti, dj e karaoke "fuorilegge": multe per 1.600 euro, per i locali scatta la chiusura per 5 giorni

Due serate con tanto di dj e consolle, un concerto live e una sessione di karaoke. Sono quattro i locali controllati e multati nel weekend dalla polizia municipale che ha multato i titolari di quattro attività del centro (delle quali non è stato fornito il nome) per un totale di circa 1.600 euro. Per ciascuna attività, dopo le comunicazioni inviate al Suap, scatterà la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

In un pub vicino piazza Magione "era in corso un evento musicale - si legge in una nota - gestito da un dj, con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all'aperto. Inoltre l'esercizio commerciale occupava arbitrariamente, con numerosi arredi ed attrezzature a servizio dell'attività, un’area di verde pubblico".

In un locale di piazza Meli, come ricostruiscono i vigili, si stava svolgendo un concerto live con un gruppo musicale - un trio composto da due musicisti e un vocalist - "con emissioni sonore e diffusione amplificata all'aperto. Inoltre - si legge ancora - veniva occupata arbitrariamente con numerosi arredi ed attrezzature l'intera porzione di sede stradale di piazza Meli-via Meli".

Il terzo locale si trova in discesa dei Giudici dove "era in corso un evento musicale gestito da un dj, con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte e oltre l'orario consentito". Stessa contestazione per il titolare di una discoteca che si trova vicino alla Statua. "All'atto del sopralluogo - concludono - era in corso una serata karaoke gestito da un dj, anche in questo caso con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte e oltre l'orario consentito".

Dai controlli effettuati in tutti e quattro i locali, spiegano dal Comando della polizia municipale, sono emerse violazioni relative alla mancanza delle prescritte relazioni fonometriche delle apparecchiature musicali in uso: "Ne è conseguito il sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature elettromusicali utilizzate, dei diffusori audio, consolle e mixer".

Dopo controlli nei primi due locali sono scattate le segnalazioni di reato e le contestazioni delle violazioni del Codice della strada e del Regolamento comunale sui Dehors. I titolari - concludono dalla polizia municipale - sono stati verbalizzati per l’assenza dell'autorizzazione sanitaria necessaria per l’esterno.