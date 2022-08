Controlli igienico-sanitari sulla nave per Salerno, prescrizioni alla Grimaldi: partenza ritardata di 4 ore

Controlli igienico-sanitari stamattina sulla Cruise Smeralda di Grimaldi Lines, la nave che collega Palermo, Salerno e Tunisi, dopo l'articolo pubblicato ieri da PalermoToday in cui alcuni passeggeri denunciavano gabinetti otturati, sporcizia e sovraffollamento a bordo.

L'ispezione - eseguita da guardia costiera, carabinieri e polizia - ha ritardato di 4 ore la partenza del traghetto, programmata per le 10,30, e si è conclusa con una serie di prescrizioni (non ancora specificate) alle quali la compagnia di navigazione si dovrà attenere. Nelle more che Grimaldi Lines le recepisca, oggi la nave è stata autorizzata a lasciare il porto.

Uno dei passeggeri che nelle scorse settimane ha fatto la spola fra Palermo e Salerno a bordo della Cruise Smeralda ha raccontato "condizioni igieniche da terzo mondo" sia nel viaggio d'andata che in quello di ritorno, a causa di bagni inutilizzabili e bivacchi e rifiuti sparsi ovunque. "Sulle scale della nave - ha riferito Roberto Ferrara - c'erano persino delle bottiglie piene di urina, per non parlare della marea di gente accampata in ogni angolo con materassini o intenta a cucinare con fornelletti da campeggio".