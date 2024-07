Controlli della guardia costiera: soccorsi due bagnanti in difficoltà e sanzioni per 11.500 euro

Un bagnante che non riusciva a respirare alla Baia dei Francesi e un membro dell'equipaggio di una nave italiana diretta a Marettimo che si è sentito male. Sono questi i due interventi di soccorso della guardia costiera di Palermo svolti la sera di sabato 20 luglio. Non solo: i militari hanno anche multato 6 diportisti indisciplinati e ben 50 automobilisti in divieto di sosta in aree di competenze del Demanio marittimo. Le sanzioni ammontano complessivamente a 11.500 euro.

Il bagnante che si è sentito male alla Baia dei Francesi si trovava in una zona non raggiungibile dai medici e per questo, dopo la segnalazione alla sala operativa della guardia costiera, sul posto è intervenuta una motovedetta che, con l'aiuto di un mezzo privato, ha recuperato il malcapitato, lo ha portato nel porto di Palermo, dove lo ha affidato alle cure del 118.

Sempre sabato 20, i militari hanno ricevuto una richiesta di soccorso da una nave passeggeri italiana, partita dal porto e in navigazione verso l'isola di Marettimo, dove un membro dell'equipaggio si era sentito male. In questo caso è intervenuta una motovedetta da Trapani, per recuperare l'uomo, condurlo al porto di Trapani, dove è stato preso in cura dal 118.

La guardia costiera è impegnata nell'operazione "Mare e laghi sicuri 2024" per garantire la sicurezza e durante lo scorso fine settimana, sono state elevate 6 multe per la navigazione all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione a Mondello e Capo Zafferano, per ancoraggio non consentito nel porticciolo di Sferracavallo e per la navigazione in assenza di alcuni documenti dell'imbarcazione. Anche 50 verbali per divieto di sosta, per un totale di 11.500 euro.